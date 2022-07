Ahsoka, Rosario Dawson sull'evoluzione del personaggio: 'Era importante vederla crescere'

Ahsoka sarà una delle serie tv di Star Wars in arrivo su Disney+ nel 2023. Lo show ci farà ritrovare il personaggio introdotto nel film The Clone Wars e che, dopo essere apparso nelle serie animate di Star Wars, è stato portato sullo schermo in live-action da Rosario Dawson. Proprio quest'ultima ci racconta come sarà cambiata Ahsoka nello show.

L'attrice ha interpretato il personaggio in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, e il consenso ottenuto in queste due apparizioni le ha fatto conquistare una serie tutta sua. Nello show ci troveremo dopo la caduta dell'Impero, e troveremo la protagonista che dà la caccia al Grand'Ammiraglio Thrawn in giro per la galassia.

Dawson ha parlato ai microfoni di EW dell'evoluzione di Ahsoka, che gli spettatori hanno potuto seguire nel corso dei vari prodotti dell'universo di Star Wars. "Credo che il punto di ciò sia che [i fan] devono, se l'hanno conosciuta nell'animazione, sapete, devono crescere con lei e vederla crescere" ha detto l'attrice, spiegando l'operazione che è stata fatta. "E sai, era un'adolescente grintosa e che sta davvero migliorando in quanto a saggezza e nelle sue esperienze. E siamo cresciuti con lei. Non è che siamo stati sospesi nell'animazione in quel periodo. Per esempio, abbiamo avuto un'evoluzione e tornando indietro, si riflette e si guarda quelle cose, e ci si vede in modo diverso. E quindi credo che sia proprio questo ciò che è davvero divertente: sembra molto reale, che stiamo parlando di animazione o meno, vedere un personaggio che ami crescere e maturare. Mi piace che sia stata una decisione presa da Dave [Filoni]. 'Non sto facendo vedere tutto'. Ha alcune pietre miliari da raggiungere. È una cosa che ho trovato veramente, veramente speciale. E ciò a cui provo a tornare quando giriamo è per assicurarmi che non sia piatta, che sia il più reale possibile e che stia lottando con la sua umanità, le sue esperienze, i suoi desideri e gli obiettivi, e sapete, le piace trovare quell'equilibrio in se stessa."

Cosa ne pensate della descrizione che Rosario Dawson fa del suo personaggio? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto arrivano nuovi rumor sulla presenza di Darth Vader in Ahsoka.