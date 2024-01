Ahsoka, Rosrio Dawson spegne l'entusiasmo dei fan: tutto tace sulla seconda stagione

Con Ahsoka Lucasfilm ha saputo brillantemente rimediare a qualche errore commesso nel recente passato (sì, Obi-Wan Kenobi, stiamo parlando con te): la serie con Rosario Dawson ha immediatamente conquistato il cuore di vecchi e nuovi fan, e il suo finale ci ha ovviamente lasciati con la voglia urgente di una seconda stagione.

Al momento, però, su questo fronte si registra nient'altro che calma piatta: Dave Filoni ha recentemente parlato dei piani di Thrawn per il futuro del franchise, ma di parole concrete sulla seconda stagione della serie neanche l'ombra, come ha confermato proprio in queste ore la protagonista Rosario Dawson.

"No [non ne abbiamo parlato]. Dovremmo vederci a cena con l'intero cast in questi giorni, e sarebbe davvero bello perché non ho visto nessuno di loro negli ultimi tempi. Ho provato molta invidia nel vederli tutti insieme ad alcune convention recenti alle quali non sono potuta andare" sono state le parole dell'interprete dell'ex-padawan di Anakin Skywalker.

Ora come ora, comunque, Disney non sembra intenzionata ad annunciare a breve una nuova stagione della serie, per quanto il potenziale da sfruttare non manchi di certo: e voi, sareste favorevoli all'operazione? Fatecelo sapere nei commenti! Nell'attesa, intanto, qui trovate la nostra recensione della prima (e unica) stagione di Ahsoka.