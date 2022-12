Ahsoka, svolta storica: nuova galassia diversa dal canon Star Wars? Cambia anche la Forza!

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana... Ma se stavolta fosse una galassia del tutto diversa? Rumor clamoroso da una fonte piuttosto informata su Star Wars: secondo quanto riferito Ahsoka introdurrebbe nuovi settori al canone con la galassia "New Beyond". E la anche la Forza avrà un ruolo molto diverso.

Continua il viaggio di ampliamento dell’universo Star Wars e di quello LucasFilm – non sempre sono la stessa cosa – sugli schermi di Disney+. Diciamo che non sempre sono la stessa cosa perché proprio di recente è stata ripescata, grazie a Star Wars, una vecchia IP dimenticata degli studios: la serie Willow deve ringraziare The Mandalorian.

Ma non ci concentreremo sul passato né sull’immediato futuro, anche se un nuovo tassello è pronto a fare il suo debutto: proprio ieri è arrivato il trailer di The Bad Batch 2 assieme al poster, al numero di episodi e alla data d’uscita. Sarà quasi allo scoccare del 2023, anno che ci porterà molte altre sorprese in Guerre Stellari. Le più clamorose, si è scoperto, dalla serie su Ahsoka Tano.

Secondo quando riferito da Bespin Bulletin – che fin dal titolo potete immaginare come uno dei più informate sui fatti per quanto riguarda Star Wars, fonte di tutte le principali indiscrezioni – Ahsoka porterà una rivoluzione senza precedenti nell’universo Star Wars. Sul set si parla di una galassia completamente nuova introdotta dalla serie. Si noti bene: galassia, non sistema. Perché finora tutto si era svolto, seppur in settori e sistemi lontanissimi fra loro, in un’unica galassia, quella lontana lontana, quella canonica.

In questa nuova dal titolo “New Beyond” o “New Space” – Bespin Bulletin non sa dire se uno dei due sia il nome ufficiale o semplicemente quello usato sul set dai lavoranti – la Forza dovrebbe avere un ruolo del tutto nuovo. Ovviamente rimane presente come entità, ma verrebbe vista e codificata in modo completamente diverso dagli abitanti di quelle zone, che la tratterebbero come una “forma” di magia.

Se il rumor si dovesse dimostrare vero, cosa ne pensate? Lo trovate un azzardo troppo grande per una serie relativamente minore? Ditecelo nei commenti!