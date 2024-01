Ahsoka, Sabine Wren ha avuto accesso alla Forza troppo facilmente? L'attrice la difende

L'utilizzo della Forza è uno degli aspetti più controversi dell'universo di Star Wars: chi è che può utilizzarla? Chi MERITA di utilizzarla? Quanto tempo dovrebbe occorrere per padroneggiarla? I fan si pongono domande del genere da anni e, di tanto in tanto, vengono provocati da casi come quello di Rey o, più recentemente, di Sabine Wren.

In attesa di novità sulla seconda stagione di Ahsoka, in molti continuano infatti a lamentare la facilità con cui il personaggio di Natasha Liu Bordizzo sia riuscito a imparare a gestire la Forza nel corso della serie con Rosario Dawson: critiche che, però, l'attrice stessa ha rispedito al mittente in queste ore.

"Ci sono stati un po' di feedback online sul fatto che accedere alla Forza sia stato troppo facile per Sabine, e io ero tipo: 'Ma cosa volete dire?'. Il fatto che la Forza sia molto difficile da ottenere ma che possa essere ottenuta tramite il duro impegno e la dedizione penso sia un concetto davvero nobile e molto da Dave Filoni" sono state le parole di Bordizzo. E voi, da che parte state? Pensate che Sabine abbia effettivamente goduto di una sorta di accesso facilitato alla Forza o credete che la cosa sia stata gestita nel modo giusto? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Ahsoka.