Ahsoka, scelta l'attrice che interpreterà Sabine Wren: ecco chi è!

Abbiamo da poco scoperto quando inizieranno le riprese di Ahsoka, la nuova serie di Star Wars con Rosario Dawson. Adesso arriva una nuova notizia: Natasha Liu Bordizzo si è infatti aggiunta al cast nel ruolo di Sabine Wren. Secondo quanto riportato da Deadline, Bordizzo sarà la versione live action del personaggio della serie animata Rebels.

Nello show d'animazione, la voce di Sabine era di Tiya Sircar, che non tornerà dunque a vestirne i panni. Secondo quanto si dice, Ahsoka porterà sullo schermo una reunion di alcuni dei personaggi di Rebels. Infatti la protagonista, Ahsoka Tano, andrà alla ricerca di Ezra Bridger e il Grand Admiral Thrawn, dopo che il duo si è perso nell'iperspazio nel finale della serie animata precedentemente citata.

Dawson ha già vestito i panni di Ahsoka nella seconda stagione della serie The Mandalorian, ed è pronta a tornare in uno show tutto suo. Molti si chiedono, però, se prima farà un'altra apparizione in The Mandalorian 3, che arriverà sicuramente prima.

Le riprese di Star Wars: Ahsoka, secondo quanto riportato, dovrebbero avere inizio a Marzo 2022, e dureranno fino all'autunno 2022, con un possibile arrivo sui nostri schermi nella primavera del 2023. Chissà, intanto il mondo di Star Wars non si ferma, con un programma di più di 10 serie in uscita entro il 2023.