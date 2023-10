Ahsoka, la seconda stagione si farà? Ecco cosa sappiamo

Non temiamo di sbagliare nel definire Ahsoka una delle migliori cose capitate a Star Wars negli ultimi anni: la serie con Rosario Dawson si è iscritta sin dalle sue prime battute al novero di quegli show capaci di far innamorare vecchi e nuovi fan del franchise, pertanto è lecito chiedersi quale sarà il suo futuro.

Già, perché la storia recente della saga ci ha insegnato che non tutte le serie che vi appartengono sono state pensate per coprire un arco di più stagioni (The Mandalorian, ad oggi, è l'unica ad aver già goduto di questo privilegio): possibile, dunque, che per incontrare nuovamente Ahsoka ci toccherà aspettare di rivederla in altri show di cui non sia la protagonista assoluta?

A dir la verità, nelle ultime ore molti indizi ci lasciano pensare ad una seconda stagione già nei programmi di Disney: di recente un post del profilo ufficiale di Ahsoka su X potrebbe essersi tradito in tal senso, ma in generale si sprecano le dichiarazioni di addetti ai lavori pronti a dirsi speranzosi in un prosieguo di quest'avventura.

Le cose da raccontare, d'altronde, non mancano di certo, con una nuova galassia tutta da scoprire e molto altro ancora: siamo proprio sicuri di voler relegare il compito di raccontare ciò ad altre serie? Staremo a vedere! Qui, comunque, trovate la nostra recensione di Ahsoka.