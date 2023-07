Ahsoka, finalmente il secondo trailer dello show che mostra anche Thrawn

Ahsoka è l'ennesima serie live action in esclusiva per la piattaforma Disney+, la quale prosegue l'idea di espandere ulteriormente l'universo di Star Wars attraverso la realizzazione di numerosi prodotti tra film e show televisivi. Seguendo la scia di The Mandalorian o Andor.

Finalmente l'attesa è finita, è infatti ora possibile dare uno sguardo all'attesissimo secondo trailer di Ahsoka, la serie in live-action con il compito di raccontare le vicende della vecchia allieva di Anakin Skywalker dopo la caduta dell'impero galattico.

Tra i tanti elementi interessanti che si possono osservare in questa nuova serie di scene, è possibile anche dare un primo sguardo a Lars Mikkelsen nei pani del temibile ammiraglio Thrawn, personaggio la cui apparizione era fino ad ora stata relegata ai romanzi o ai prodotti d'animazione.

Oltretutto, nemmeno il suo interprete è estraneo all'universo di Star Wars, l'attore canadese ha infatti in precedenza prestato la sua voce al villain in Star Wars Rebels, la cui performance è stata tra l'altro lodata dagli appassionati del franchise di George Lucas.

Da quello che si può evincere dal trailer, che potete trovare come sempre in calce a questa notizia, lo show preannuncia atmosfere più cupe ed oscure, anticipando quindi numerose disavventure che dovrà affrontare Ahsoka Tano.

In attesa di saperne di più, sappiate che è in arrivo anche Star Wars Visions volume 2, altra produzione dedicata che offre una prospettiva tutta nuova. Oltretutto, sapevate che Conan O'Brien non ricordava che Harrison Ford fosse in Star Wars?