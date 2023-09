Ahsoka, i segreti dei prossimi episodi trapelano online! Occhio ai potenziali spoiler

Dopo le anticipazioni sul possibile Multiverso di Star Wars, in queste ore sono arrivate online tantissime presunte informazioni sui prossimi episodi di Ahsoka, la nuova serie tv della saga disponibile su Disney+.

In un nuovo post pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network X - che trovate al link della fonte disponibile in calce all'articolo, il noto insider My time to shine hello ha riassunto per i suoi followers tutto ciò che sa sui prossimi episodi di Ahsoka: specifichiamo che non si tratta di informazioni ufficiali quindi fino a che le puntate della serie non andranno in onda sarà impossibile verificare la veridicità delle affermazioni del leaker, ma ci pare inutile sottolineare come il prossimo paragrafo dell'articolo potrebbe contenere importanti spoiler su Ahsoka, quindi vi invitiamo a proseguire nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Se siete ancora con noi, ecco cosa ha anticipato My time to shine hello sugli episodi finali di Ahsoka: "Anakin è ora un dio Mortis. È nel World Between Wolrds e tiene insieme l'universo. Ahsoka vede diversi scenari alla 'What If' nel World Between Worlds, come ad esempio cosa sarebbe successo se da giovane avesse combattuto lei Anakin al posto di Obi-Wan Kenobi. Vede anche se stessa uccidere Thrawn impedendo ad Ezra di sacrificarsi. Tutto questo solo per dimostrarle che, qualsiasi percorso avesse scelto, ogni strada l'avrebbe portata nello stesso punto, perché non può sfuggire al suo destino. E alla fine diventa Ahsoka la Bianca."

