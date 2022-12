Ahsoka: nella nuova serie Star Wars vedremo diverse versioni della protagonista?

Il 2023 sarà un anno molto intenso su Disney Plus per Star Wars. Prima di tutto avremo la seconda stagione di The Bad Batch, poi sarà la volta di The Mandalorian 3 a marzo, mentre successivamente arriveranno Skeleton Crew e Ahsoka, con il ritorno di Rosario Dawson nel personaggio. Tuttavia, pare non sarà l'unica incarnazione che vedremo ritratta.

Un nuovo report afferma che la serie di Star Wars Ahsoka presenterà più versioni della sua protagonista, l'ex Cavaliere Jedi Ahsoka Tano.

La notizia arriva dalle pagine del solitamente affidabile Making Star Wars che sostiene che Ahsoka presenterà il personaggio principale in diversi momenti della continuity di Star Wars, tra cui da adolescente e da adulta (dove indosserà la stessa veste bianca che portava alla fine della serie animata Star Wars Rebels). A quanto pare l'attrice Rosario Dawson non interpreterà l'adolescente Ahsoka e non si sa ancora chi lo farà.

Il report prosegue affermando che le varie Ahsoka appariranno attraverso il World Between Worlds, un piano mistico introdotto in Rebels attraverso il quale è possibile accedere a qualsiasi momento della linea temporale dell'universo di Star Wars. Lucasfilm non ha ancora confermato l'inclusione di versioni multiple di Ahsoka o del World Between Worlds in Ahsoka. Per questo motivo, per il momento, questa notizia deve essere considerata una pura speculazione.

L'altra grande notizia bomba di Making Star Wars riguarda l'ex-maestro di Ahsoka, Darth Vader. Secondo il report, Ahsoka e Vader combatteranno più volte nella serie e "in più di un modo". Il veterano del franchise Hayden Christensen prenderà parte ad almeno uno di questi duelli vestito con lo stesso abito che indossava durante il finale di Star Wars: La Vendetta dei Sith e non con l'iconica armatura di Vader. Ahsoka e Vader hanno incrociato le lame delle spade laser solo una volta, nella stagione 2 di Star Wars Rebels, episodio 22, "Twilight of the Apprentice" (evento poi rivisitato nella stagione 4, episodio 13, "A World Between Worlds").

Recenti voci online suggeriscono che Vader non sarà l'unico praticante del lato oscuro in circolazione in Ahsoka. Si dice che anche le Nightsister avranno un ruolo nella serie Disney+, che a quanto pare rivelerà le origini dell'approccio alla Forza orientato alla magia della congrega. Inoltre, sembra che in Ahsoka vedremo una galassia diversa da quella vista fino ad oggi in Star Wars.