Ahsoka: un set LEGO svela un design diverso dei personaggi rispetto a Star Wars Rebels

Un set LEGO di Star Wars: Ahsoka potrebbe aver rivelato una piccola ma significativa modifica al design di un personaggio di Star Wars Rebels che apparirà nella prossima serie Disney+. Ovviamente, queste informazioni sono da prendere con le pinze e senza alcuna serietà fino al debutto della serie, dato che potrebbero non voler dire nulla.

A quanto pare, Jacen Syndulla, il figlio della leader ribelle Hera Syndulla e di Kanan Jarrus, il defunto Cavaliere Jedi precedentemente noto come Caleb Dume, è una delle minifigure LEGO incluse nel set LEGO Star Wars: Ahsoka Ghost & Phantom II (che è già disponibile per il pre-ordine), insieme al Generale Hera Syndulla, al Tenente Beyta, al Primo Ufficiale Hawkins e a Chopper. I fan più attenti di Star Wars che stanno esaminando la confezione del set LEGO hanno notato che il colore dei capelli di Jacen è diverso da quello della sua apparizione in Star Wars Rebels.

A proposito potete recuperare l'ultimo trailer di Ahsoka.

Nell'unica apparizione di Jacen in Star Wars Rebels, durante l'epilogo dell'episodio finale della serie "Family Reunion -- and Farewell", aveva i capelli verdi, probabilmente il risultato della sua eredità ibrida umano-Twilek, poiché la tonalità corrispondeva quasi a quella della pelle di Hera. Tuttavia, il set LEGO mostra Jacen con i capelli castani.

Ci possono essere diverse spiegazioni possibili per questo cambiamento. Non sappiamo molto sugli ibridi umani-Twi'lek, ma Jacen sembra favorire il suo lato umano più di altri ibridi nel canone di Star Wars. È possibile che i suoi capelli verdi abbiano cambiato colore naturalmente nel corso del tempo. Oppure i capelli di Jacen potrebbero essere artificialmente colorati di marrone, per scelta estetica o perché sta cercando di nascondere il suo retaggio o la sua identità per motivi che non sono stati rivelati.

Di recente, i produttori hanno ricordato il compianto Ray Stevenson, scomparso pochi mesi fa dopo le riprese della serie.

Ahsoka debutterà in streaming su Disney+ il 23 agosto prossimo.