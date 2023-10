Ahsoka, spiegazione del finale della serie di Star Wars: cosa è successo?

Ahsoka è infine giunta a conclusione, confermandosi come una delle esperienze più soddisfacenti di quella parte di universo di Star Wars targata Disney+: la serie con Rosario Dawson ha lanciato segnali importanti durante questo season finale, gettando le basi per qualcosa di decisamente interessante per il futuro del franchise.

Durante l'ultimo episodio della serie ideata da Dave Filoni vediamo infatti Sabine riuscire a portare in salvo Ezra Bridger e, subito dopo, aiutare Ahsoka nello scontro con Morgan Elsbeth: le due riescono ad uscirne vincitrici ma, benché il buon Ezra sia stato rispedito a casa, a trovarsi sperdute nella nuova Galassia sono ora proprio le due protagoniste di Star Wars: Rebels.

L'assist per il futuro è piuttosto chiaro: "È ora di andare avanti" dice Ahsoka a Sabine, lasciando intendere che probabilmente per loro è tempo di lasciarsi (momentaneamente?) alle spalle la cara, vecchia Galassia teatro di tanti avvenimenti, e di scoprire cos'abbia in serbo per loro questo luogo ancora ignoto.

Ad approvare questa filosofia è il fantasma della forza di Anakin Skywalker, tornato a farsi vivo nell'ultimo episodio di Ahsoka dopo averci regalato uno dei momenti più belli di questa serie qualche puntata fa: il personaggio di Hayden Christensen guarda alla sua ex-padawan e a Sabine con lo sguardo di chi la sa lunga, e noi non possiamo non fidarci di lui. Ora, naturalmente, non resta che scoprire quale sarà il ruolo della nuova Galassia nell'economia del franchise... Ma per questo ci sarà tempo!