Ahsoka: spopola una nuova teoria sulle origini della specie di Yoda

Dopo decenni di produzioni cinematografiche (e non) dedicate alla galassia di Star Wars, i fan del franchise di George Lucas continuano a porsi sempre la stessa domanda: perché conosciamo così poco sulla specie di Yoda?

Facendo un breve riepilogo, infatti, tra film e serie tv ci siamo imbattuti in solo tre piccoli alieni verdi: il celeberrimo Yoda, Yaddle (apparsa in Star Wars: La Minaccia Fantasma e le cui sorti ci sono state rivelate in Tales of the Jedi) e il “piccolo” Grogu di The Mandalorian (meglio noto come Baby Yoda).

Non conosciamo nulla in merito alle origini e alle caratteristiche di questa specie, avvolta ancora in un alone di fitto mistero. Ebbene, il sesto episodio “Lontano, Lontano” della serie tv Ashoka potrebbe aiutarci ad unire i tasselli dell’enigmatico puzzle.

La puntata, infatti, vede lo scontro tra Sabrine Wren e i suoi rapitori in una galassia sconosciuta, la stessa nella quale Ezra Bridger e il Grande Ammiraglio Thrawn furono relegati in Star Wars Rebels. In questo nuovo ambiente, Sabine incontra un dolce esemplare della specie dei Noti, tribù nomade inedita nell’universo di Guerre Stellari.

Al di là della tenerezza che la creatura ha suscitato, gli spettatori hanno visto in essa un possibile, determinante indizio riguardante le origini di Yoda. La nuova teoria, infatti, è molto semplice ma altrettanto intuitiva: c’è la possibilità che la specie di Yoda provenga proprio da questa nuova galassia, in grado di accogliere alieni mai visti finora, proprio come il dolce simil-granchio dei Noti?

Non abbiamo ancora ulteriori indizi sul banco delle prove e chissà se la serie, oltre il clamoroso ritorno dell’Anakin di Hayden Christensen, avrà tempo e modo di donarci ulteriori novità in grado di alimentare la teoria-Yoda.