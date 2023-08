Ahsoka, Star Wars sta adattando la trilogia di libri di Thrawn?

Mentre sapevamo già che Ahsoka sarebbe stato una sorta di sequel di Star Wars Rebels, visti i numerosi elementi e indizi forniti dal materiale promozionale e dai trailer diffusi in streaming finora, dopo il debutto dei primi due episodi su Disney+ alcuni fan hanno cominciato a pensare che la storia segua quella della trilogia di Timothy Zahn.

Anche se non è stato ancora confermato ufficialmente, si sospetta che Ahsoka sia anche il primo grande passo verso il prossimo film evento del co-creatore Dave Filoni, ambientato nell'era della Nuova Repubblica, che presumibilmente riunirà tutti i principali personaggi televisivi attivi all'epoca (i mandoriani Din Djarin e Bo-Katan Kryze, Ahsoka Tano e la Phoenix Crew, il sindacato di Boba Fett, ecc. ) per affrontare e sconfiggere la grande minaccia rappresentata dal Grand'Ammiraglio Thrawn.

Tuttavia, ora che abbiamo potuto vedere i primi due episodi di Ahsoka, sembra che ci sia un altro pezzo importante del canone di Star Wars che si mescola al suo DNA, ovvero i libri originali della Trilogia di Thrawn.

L'Universo Espanso originale di Star Wars (ora noto come Universo delle Leggende di Star Wars) ha avuto il suo più grande successo negli anni '90 con la "Trilogia di Thrawn" dell'autore Timothy Zahn, composta da L'Erede dell'Impero (1991), Il Risveglio della Forza Oscura (1992) e L'Ultimo Comando (1993).

La trilogia e il suo cattivo titolare sono stati così popolari tra i fan, per così tanto tempo, che Disney e Lucasfilm hanno deciso di rendere il personaggio canonico, introducendolo nella serie animata Star Wars Rebels e facendo scrivere a Zahn una nuova trilogia di libri sulla mente imperiale: Thrawn (2017), Thrawn: Alleanze (2018) e Thrawn: Treason (2019); a questi è seguita una trilogia di romanzi prequel di Zahn, la "Thrawn Ascendancy Trilogy".

Sembra che Dave Filoni e il suo Star Wars: Ahsoka citino parecchio la Trilogia di Thrawn di Timothy Zahn, dato che la trama, la linea temporale e gli archi dei personaggi (con alcune eccezioni) sono tutti abbastanza in sintonia con il primo libro, L'erede dell'Impero. In quel romanzo, cinque anni dopo la Battaglia di Endor (ne Il Ritorno dello Jedi), Thrawn torna da un avamposto lontano e inizia un piano per organizzare i resti e gli armamenti imperiali in un attacco che cambierà la partita contro la Nuova Repubblica. Allo stesso tempo, Thrawn si allea con un potente Jedi Oscuro, che tenta di far passare Luke e Leia al lato oscuro. La trilogia ha visto la Nuova Repubblica quasi rovesciata da Thrawn, finché gli eroi di Star Wars non hanno radunato le loro forze e hanno reagito.