Ahsoka, successo o fallimento? Svelati i numeri streaming della serie Star Wars

Circa una settimana fa hanno fatto il loro debutto in streaming su Disney+ i primi due episodi di Ahsoka, la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars, la seconda di questo 2023 dopo la terza stagione di The Mandalorian. Scopriamo come ha performato in termini di dati di accesso e visualizzazioni e come si colloca rispetto alle altre.

Secondo i dati recentemente pubblicati da Samba TV, il primo episodio di Star Wars: Ahsoka ha attirato 1,2 milioni di spettatori statunitensi nei primi sei giorni del suo debutto, mentre il secondo episodio lo ha fatto per 956.000 spettatori statunitensi. I numeri del primo episodio sono pari a quelli della prima puntata di Star Wars: Andor, che aveva catturato l'attenzione di 1,2 milioni di spettatori nel settembre del 2022.

Tuttavia, Ahsoka non ha avuto il miglior debutto nella grande narrazione degli show di Star Wars su Disney+, con questo primato che rimane ancorato a Obi-Wan Kenobi, il cui debutto aveva incollato allo schermo 2,4 milioni di spettatori, seguita subito dopo dalla terza stagione di The Mandalorian, con un bacino di 1,7 milioni di utenti.

Come già confermato da Disney+, Star Wars: Ahsoka sarà composta da otto episodi. Si prevede inoltre che la serie avrà episodi leggermente più lunghi rispetto alla serie gemella, Star Wars: The Mandalorian. Scoprite quindi quanto durerà il terzo episodio di Ahsoka.

"Direi che è piuttosto relativa quando si fa questo tipo di lavoro", ha detto Filoni in una recente intervista a Collider sulla lunghezza degli episodi. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Ahsoka, sui primi due episodi.

"Una cosa su cui io e Jon [Favreau] siamo molto categorici è che cerchiamo di ridurre e smussare le cose per farle andare avanti. È sicuramente una regola più veloce e intensa di quella di George [Lucas]. I miei episodi iniziali sono piuttosto lunghi, perché li ho scritti tutti io, quindi sono un po' diversi. Probabilmente, rispetto ad altre cose che ho scritto e fatto, come l'episodio "The Jedi". Se deve essere diretto e veloce perché ho bisogno che l'azione funzioni, sarà più corto, ma direi che sono nella stessa gamma degli episodi di The Mandalorian... Forse in media un po' più lunghi, ma onestamente non so a che punto siano ora, nelle versioni più recenti che ho consegnato, ma direi che sono nello stesso range".