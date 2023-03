Ahsoka: svelata finalmente la data d'uscita della serie Star Wars con Rosario Dawson?

Nonostante sia in sviluppo da parecchio e con le riprese ormai concluse da tempo, finora non avevamo avuto molti aggiornamenti sull'effettiva data o finestra d'uscita di Ahsoka, la serie Star Wars interamente dedicata al personaggio di Rosario Dawson introdotto nella sua versione live-action nel corso della seconda stagione di The Mandalorian.

Come detto, gli aggiornamenti sulla serie sono stati molto centellinati, ma a quanto pare potremmo avere scovato il miglior indizio su quando lo show debutterà. Un nuovo articolo di Variety che si sofferma sul futuro di Star Wars al cinema e sul piccolo schermo suggerisce che Ahsoka debutterà su Disney+ alla fine dell'estate, ipoteticamente tra agosto e settembre 2023.

Partendo dagli eventi di The Mandalorian, Ahsoka seguirà le avventure del suo personaggio principale. Il cast comprende anche Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren, Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker, Eman Esfandi nel ruolo di Ezra Bridger e Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson e Ivanna Sakhno in ruoli attualmente top secret. La serie è scritta e prodotta esecutivamente da Dave Filoni, con Jon Favreau, co-autore e produttore esecutivo di The Mandalorian.

"Devo dire che è emozionante", ha detto Filoni a Empire parlando del processo di scrittura della serie. "È qualcosa che immagini di fare per molto tempo. E poi è piuttosto sorprendente quando ti ritrovi seduto lì e devi farlo davvero".

"Ho pensato a questa avventura per Ahsoka per molto tempo, ed è interessante vedere come si è evoluta", ha sottolineato lo scrittore. "Anni fa, non avrei mai immaginato che sarebbe nata da un'altra storia che aveva al centro un ragazzo [come] Din Djarin, o con un bambino che assomiglia a Yoda. È una grande lezione per me su come, quando hai altri creativi come Jon Favreau, possono contribuire a dare una tale dimensione e profondità a ciò che stai facendo".

Aspettando quindi la conferma di una data ufficiale per Ahsoka, vi ricordiamo che oggi debutta su Disney+ il secondo episodio di The Mandalorian 3. Se non l'avete ancora iniziata, ecco un riassunto di The Mandalorian se non avete visto The Book of Boba Fett.