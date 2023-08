Ahsoka ha finalmente svelato un mistero su Star Wars Rebels: ecco quale

A partire da ieri 23 Agosto 2023 Ahsoka è disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Tra le tante novità, come quella del grosso cambiamento di Sabine Wren, c'è anche quella della chiarificazione del mistero finale della serie Star Wars Rebels: cosa è successo a Ezra Bridger e all'ammiraglio Thrawn al termine dello show?

Finalmente una risposta alla serie animata c'è.

Ezra e il malvagio Thrawn venivano catapultati nell'iperspazio da Purrgil, una razza antica. Ahsoka rivela che i due protagonisti si trovano in una galassia nuova. In poche parole, i due sono finiti fuori dalla galassia. Questo potrebbe, in un certo senso, giustificare l'assenza dei due dalla trilogia.

Nel frattempo si 'sospetta' che Ahsoka stia seguendo la trilogia di libri di Thrawn. I frequenti rimandi e al primo libro, L'Erede dell'Impero, farebbero pensare che sia una teoria giusta. La serie potrebbe dunque essere il primo passo verso il prossimo film di Dave Filoni? Non si sa di certo, sono solo supposizioni.

Lasciateci un commento per farci sapere cosa ne pensate della rivelazione di Ahsoka sul destino di Ezra Bridger e del Grand'Ammiraglio Thrawn. Pensate che sia una spiegazione valida, sopratutto in relazione alla loro assenza di menzione nella trilogia? O c'è qualcosa che non vi torna?