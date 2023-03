Ahsoka: svelato il nome del personaggio interpretato da Mark Rolston nella serie Star Wars

Una delle serie più attese quest'anno su Disney+, relativa all'universo di Star Wars, è sicuramente Ahsoka, che sarà incentrata interamente sull'ex-apprendista Jedi di Anakin Skywalker e il cui esordio in live-action è avvenuto nel corso della seconda stagione di The Mandalorian. Nel cast c'è anche Mark Rolston, il cui personaggio è stato svelato.

Come ha condiviso un fan di Star Wars su Reddit, Mark Rolston è intervenuto per firmare autografi ai fan della serie. Invece di firmare con il simbolo del Senatore Dagonet, il personaggio che Rolston ha appena doppiato in Tales of the Jedi, l'autografo era firmato Capitano Hale. A patto che Hale non sia il cognome di un personaggio oscuro già introdotto in precedenza, è probabile che Rolston stia interpretando un personaggio completamente nuovo e originale nella serie con Rosario Dawson protagonista.

Oltre al personaggio protagonista, creato da Dave Filoni appositamente per Star Wars: The Clone Wars della Lucasfilm, sono attesi altri personaggi all'esordio nel live-action, tra cui Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) ed Ezra Bridger (Eman Esfandi).

"Alla fine della giornata, sono stato molto contento di quelli che hanno compiuto questo passaggio", ha detto Dave Filoni, dirigente della Lucasfilm, a proposito dei personaggi che sono passati dall'animazione al live-action. "Potrebbero esserci o meno altri personaggi in Ahsoka, se è questo che state aspettando. Se siete entusiasti di questo, sto solo dicendo che potrebbe essercene qualcuno in più, il che ha senso, tra l'altro. Come sapete, l'ho scritto io. Non mi posso sbagliare su questo".

Dave Filoni ha poi descritto il periodo in cui sarà ambientato Ahsoka:

"Tendo a pensare, visto che abbiamo lavorato su The Mandalorian e poi scritto Ahsoka, e poi è arrivato Jon Watts con Skeleton Crew, che c'è un intero periodo di tempo che è successivo al Ritorno dello Jedi. E guardo a quel periodo di tempo, che si svolge circa 30 anni prima de Il Risveglio della Forza. Se si considera la trilogia originale, l'arco di tempo in cui si svolgono i tre film è molto meno esteso. Quindi, quello che mi piace è che stiamo costruendo molto lentamente un ecosistema di personaggi, politiche ed eventi nel periodo successivo al Ritorno dello Jedi. E questo potrebbe o meno espandersi in maniera più ampia man mano che aggiungeremo altri show e altri personaggi".