Ahsoka, svelato il ruolo di Mary Elizabeth Winstead: ecco chi sarà nella serie Star Wars!

All'inizio di quest'anno era stato confermato che Mary Elizabeth Winstead si era unita al cast di Ahsoka, la serie ambientata nella stessa linea temporale di The Mandalorian che vedrà protagonista il personaggio interpretato da Rosario Dawson. Secondo alcuni nuovi report, pare sia stato finalmente rivelato il ruolo che l'attrice interpreterà.

Secondo Bespin Bulletin, la Winstead interpreterà il generale Twi'lek Hera Syndulla. Tra i personaggi principali di Star Wars Rebels, Syndulla era uno dei leader della Ribellione agli inizi e uno dei suoi grandi eroi. Ahsoka dovrebbe essere ambientato 5 anni dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi, quindi circa 14 anni dopo la prima apparizione di Hera in Rebels.

Ahsoka ritroverà la Jedi con i membri superstiti dell'equipaggio del fantasma di Syndulla alla ricerca del Grand'Ammiraglio Thrawn e del loro amico Ezra Bridger. La serie debutterà in streaming su Disney Plus nel corso del 2023. Altre voci di corridoio, inoltre, sostengono che nel corso della serie Star Wars, Rosario Dawson non sarà l'unica interprete di Ahsoka, in quanto potremmo vedere varie versioni (più giovani) del personaggio attraverso dei flashback.

Le varie Ahsoka appariranno attraverso il World Between Worlds, un piano mistico introdotto in Rebels attraverso il quale è possibile accedere a qualsiasi momento della linea temporale dell'universo di Star Wars. Lucasfilm non ha ancora confermato l'inclusione di versioni multiple di Ahsoka o del World Between Worlds in Ahsoka. Per questo motivo, per il momento, questa notizia deve essere considerata una pura speculazione.

L'altra grande notizia bomba di Making Star Wars riguarda l'ex-maestro di Ahsoka, Darth Vader. Secondo il report, Ahsoka e Vader combatteranno più volte nella serie e "in più di un modo". Il veterano del franchise Hayden Christensen prenderà parte ad almeno uno di questi duelli vestito con lo stesso abito che indossava durante il finale di Star Wars: La Vendetta dei Sith e non con l'iconica armatura di Vader. Ahsoka e Vader hanno incrociato le lame delle spade laser solo una volta, nella stagione 2 di Star Wars Rebels, episodio 22, "Twilight of the Apprentice" (evento poi rivisitato nella stagione 4, episodio 13, "A World Between Worlds").

Le prime immagini di Ahsoka sono state mostrate nel trailer delle novità in arrivo su Disney+.