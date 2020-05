Ahsoka Tano arriverà in The Mandalorian? Ecco la risposta di Dave Filoni

Una delle domande più frequenti sul futuro di The Mandalorian riguarda il possibile arrivo nella serie con Pedro Pascal di uno dei personaggi più apprezzati di Star Wars: The Clone Wars e, probabilmente, dell'intero universo creato da George Lucas.

Parliamo di Ahsoka Tano, protagonista assoluta della serie animata ambientata tra gli eventi di Episodio II ed Episodio III il cui sbarco in una produzione live-action era stato dato praticamente per certo nei mesi scorsi, quando sembrava che gli accordi con Rosario Dawson fossero già nero su bianco.

La cosa è stata poi avvolta da un certo alone di mistero nei giorni successivi, con la stessa Dawson che, pur dicendosi entusiasta della cosa, smentì di aver già firmato accordi con Disney per The Mandalorian: ma quali sono, dunque, le reali possibilità di vedere la padawan di Anakin nella serie ideata da Jon Favreau?

"Tutti quei rumor! Da anni la gente mi chiede delle potenzialità live-action del personaggio. È davvero un grande merito del team d'animazione e di tutti coloro che hanno lavorato su di lei sentirsi dire: 'Hey, sarebbe grandioso, vorremmo vederla'. Eppure quando cominciammo, nel 2008, dare una padawan ad Anakin non era il primo dei nostri pensieri. Ci sembrava rischioso. George Lucas ha sempre saputo che avrebbe funzionato se l'avessimo fatto nel modo giusto. Comunque, chi sa cosa le riserva il futuro? Per ora godiamoci il finale di The Clone Wars e vediamo" ha spiegato il regista della serie animata, Dave Filoni.

Tutto ancora in divenire, dunque: nell'attesa di ricevere risposte, però, qualcuno comincia anche a chiedersi se sarà possibile vedere Darth Maul nella seconda stagione di The Mandalorian.