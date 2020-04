Ahsoka Tano, guida alla sua storia prima di The Mandalorian

Come abbiamo appreso qualche giorno fa, Rosario Dawson sarà nel cast di The Mandalorian interpretando Ahsoka Tano, new entry della seconda stagione. Sarà la prima volta che la Jedi apparirà in un live-action, ma si tratta di un personaggio molto amato in Clone Wars e Star Wars Rebels. Grazie al Disney+ le due serie sono disponibili in streaming.

Proviamo quindi a ripercorrere la storia di Ahsoka, attraverso le sue tappe più significative nel franchise. Non si può che cominciare con il film The Clone Wars, in cui l'addestramento della giovane Padawan è affidato ad Anakin Skywalker: il rapporto tra i due è inizialmente teso, ma subentra poi un'ammirazione reciproca.

Nella seconda metà della seconda stagione della serie (episodi 5-8) Ahsoka Tano si reca su Geonosis con il suo nuovo maestro Jedi. In questo arco si inizia a comprender la profondità del personaggio.

Passiamo poi all'episodio 4x14 di Star Wars: The Clone Wars, intitolato A Friend in need. Qui Ahsoka partecipa a una conferenza di pace su Mandalore, dove incontra il gufo mandaloriano di nome Bo-Katan. Bo-Katan sembra avere un ruolo significativo nell'arco di Ahsoka nell'ultima stagione di Clone Wars, e lo avrà presumibilmente anche in The Mandalorian.

La svolta che cambia la vita di Ahsoka per sempre avviene tra gli episodi 17 e 20 della stagione 5. Il tempio Jedi viene bombardato e Ahsoka viene incolpata per questo. Viene espulsa dall'Ordine Jedi, ma Anakin scopre il vero colpevole. Ahsoka decide comunque di lasciarsi alle spalle la vita da Jedi.

Gli ultimi episodi della settima stagione di Clone Wars dovrebbero rivelare qualcos'altro su Ahsoka, mentre per quanto riguarda Star Wars Rebels andrebbero citati almeno gli ultimi episodi della stagione 2. Il finale in due parti intitolato Twilight of the Apprentice, infatti, porta Ahsoka faccia a faccia con Darth Vader e con la verità sul suo ex maestro in uno degli scontri più epici ed emozionanti della storia di Star Wars. E a quanto pare i due potrebbero incontrarsi ancora.