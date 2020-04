Ahsoka Tano: perché le sue spade laser sono blu? La risposta vi sorprenderà

Star Wars: The Clone Wars è giunto al suo penultimo episodio e se da un lato ha chiarito molti dettagli rimasti oscuri dell'universo lucasiano, dall'altro ha portato i fan verso nuovi dubbi. Uno dei principali riguarda proprio Ahsoka Tano e un particolare dettaglio della sua spada laser, che non sarà certo passato inosservato.

Attenzione agli spoiler!

Ahsoka Tano non è mia stata una padawad come le altre e non sarebbe potuto essere altrimenti con un maestro come Anakin. Negli anni l'abbiamo vista maturare e adesso è pronta a tornare per saldare i conti rimasti in sospeso dopo l'allontanamento dalla via dei Jedi.

Nell'ultimo episodio Old Friends not Forgotten abbiamo assistito al riavvicinamento di Anakin ed Ahsoka e a molti sarà saltato all'occhio non solo il cambio di colore della spada laser, da verde a blu, ma anche che adesso l'impavida guerriera combatte utilizzando ben due armi.

A chiarire il motivo di questo drastico cambiamento sembrerebbe essere il racconto Ahsoka, scritto da E.K. Johnson, in cui viene esplorato in dettaglio la vita del personaggio e anche l'importanza e la simbologia dei cristalli di kyber, fulcro delle armi Jedi.

I cristalli, essendo strettamente legati allo spirito di coloro che li adoperano, ne assorbono e manifestano anche lo stato d'animo: adesso che è tornata Ahsoka risente nuovamente della vicinanza del suo maestro la sua l'influenza viene espressa dal blu della spada, lo stesso che caratterizza l'arma di Anakin.

Inoltre in Rebels l'abbiamo vista utilizzare armi dalla "lama" bianca, simbolo della sua indipendenza dalle due fazioni che si danno battaglia, Impero e Ribelli, e proprio questo blu potrebbe essere fase transitoria emotiva e non da verde a bianco.

Intanto il finale di stagione si avvicina e adesso che un tassello fondamentale della vita di Anakin è andato al proprio posto, in molti di chiedono se vedremo Darth Vader in Star Wars: The Clone Wars e ad aggiungere ulteriore suspense la nuova anteprima di Star Wars: The Clone Wars.