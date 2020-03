Ahsoka Tano sarà protagonista di una serie live action di Star Wars?

Ahsoka Tano sta veramente vivendo una seconda vita. Da personaggio secondario delle serie d'animazione è tornata sotto i riflettori grazie ad un episodio di The Clone Wars che la reintroduce nella serie, e alla conferma che Rosario Dawson ne vestirà i panni in The Mandalorian 2. Potrebbero però esserci ulteriori novità...

Ahsoka rischia infatti di diventare uno dei personaggi più importanti per quanto riguarda il futuro di Star Wars, dato che Disney avrebbe intenzione di dedicarle una serie live action, completamente incentrata su di lei. A riportare il rumor è il sito Star Wars Unity, e specifica che il progetto dovrebbe trovarsi ancora in una fase embrionale.

Ancora non sappiamo in che modo potrebbe collegarsi con la seconda stagione di The Mandalorian e con le serie di animazione in cui la Jedi compare. A febbraio, Bob Iger si era pronunciato sul futuro del franchise: "La priorità nei prossimi anni è l'ambito televisivo con la seconda stagione di The Mandalorian prevista per ottobre, da lì ci saranno delle novità dopo The Mandalorian, inclusa la possibilità di inserire nuovi personaggi e la possibilità di portare quei personaggi nella loro direzione per quanto riguarda le serie".

Le criptiche parole di Iger sembrano ora trovare senso: Ahsoka sarà introdotta con la seconda stagione, che potrebbe gettare le basi anche per la nuova serie basata su di lei. È bene ribadire che al momento non ci sono conferme in merito, ed è probabile che Disney voglia aspettare di vedere come sarà recepito il personaggio a fine anno, quando potremo assistere alla sua prima rappresentazione in live action. Cosa ne pensate? Quale periodo della storia di Ahsoka potrebbero approfondire in progetto stand alone?

Per quanto riguarda il presente vedremo tornare Ahsoka in The Clone Wars, ritenuta da molti la miglior serie di Star Wars.