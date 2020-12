Ahsoka Tano, Rangers of the New Republic e Lando: tutte le nuove serie di Star Wars

L'annuncio è arrivato direttamente dalla presidente Kathleen Kennedy durante la conferenza, durante la quale sono stati mostrati i loghi ufficiali di entrambi i titoli. La Jedi introdotta in Star Wars: The Clone Wars sarà interpretata nuovamente da Ahsoka Tano, che ha fatto il suo debutto nei panni del personaggio durante la seconda stagione di The Mandalorian. Al momento non ci sono dettagli su Rangers of the New Republic, ma sappiamo che entrambi i progetti saranno supervisionati da Dave Filoni. Nel corso della presentazione è stato confermato lo sviluppo di Lando , serie che vedrà il ritorno di Billy Dee Williams nel ruolo del personaggio dopo le apparizioni ne L'Impero colpisce ancora, Il Ritorno dello Jedi e L'Ascesa di Skywalker. Il progetto è affidato a Justin Simien, creatore di Dear White People. Inoltre è stata annunciata The Acolyte , show mistery thriller che racconterà l'ascesa del lato oscuro durante il periodo della Prima Repubblica, e la serie animata A Droid Story con protagonisti R2D2 e C3PO.

Disney ha promesso l'arrivo di 10 serie di Star Wars nei primi minuti del suo Investors Day, e ora sono arrivati i primi dettagli su alcuni dei progetti. Tra questi, Lucasfilm svilupperà due serie spin-off di The Mandalorian: Ahsoka Tano e The Rangers of the Old Republic .

