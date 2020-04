Ahsoka Tano regina di Star Wars: la doppiatrice sull'importanza del personaggio

Forse il suo fascino deriva dal difficile rapporto con l ordine dei Jedi, o dal suo essere un personaggio un po' emarginato, fatto sta che Ahsoka Tano si prepara a conquistarsi una posizione di grandissimo rilievo in quella galassia lontana lontana, ora che Star Wars: The Clone Wars 7 sta per finire.

"È diventata davvero potente e di grande ispirazione per le persone di tutto il mondo. C'è qualcosa di speciale in Ahsoka. Quando se n'è andata dall'ordine dei Jedi nella stagione 5, si è connessa con le persone ad un livello diverso e ho iniziato a ricevere i racconti delle persone di tutto il mondo su come Ahsoka avesse cambiato la loro vita o l'avesse salvata", ha dichiarato la doppiatrice Ashley Eckstein a ComicBook.com.

Ha poi parlato di come la quinta stagione di The Clone Wars abbia segnato un cambio di passo anche nella sua percezione del personaggio, in relazione all'affetto dei fan, che l'ha spinta ad impegnarsi ancora di più per far sì che Ahsoka risultasse il più verosimile possibile.

"Mi accorgo che non è solo un personaggio per il quale le persone accendono la tv e poi se lo dimenticano. No, stanno davvero seguendo gli insegnamenti che Ahsoka esprime in questi episodi, e in base a questo prendono delle decisioni diverse nel corso della loro vita, e non è qualcosa che prendo con leggerezza. È una cosa molto seria".

In vista del finale di The Clone Wars, la doppiatrice ha affermato di avere buone aspettative per la Ahsoka di Rosario Dawson in The Mandalorian. È probabile che tornerà come protagonista anche in un nuovo live action di Star Wars.