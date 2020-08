Ahsoka Tano prima di The Mandalorian: cosa le è successo dopo Star Wars Rebels?

La prima apparizione della padawan di Anakin Skywalkeravvenne nel lontano in The Clone Wars e da allora ne ha fatta di strada! Da personaggio secondario è diventato uno dei più importanti ed amati di Star Wars, ripercorriamo allora i passi che hanno condotto Ahsoka Tano in The Mandalorian., svariati anni e molti combattimenti dopo.

L'ultima volta che abbiamo visto Ahsoka è stato proprio nel finale di The Clone Wars, conclusasi lo scorso maggio, ma com'è noto le sue avventure riprendo, secondo la cronologia lucasiana, sette anni dopo in Star Wars Rebels, altra serie animata in cui assistiamo alla nascita della Ribellione, ma cosa succede dopo?

In Rebels scopriamo che Ahsoka, conosciuta ormai con il nome di Fulcrum, è uno dei fondatori della Resistenza e dopo aver rincontrato Anakin, ormai divenuto Darth Vader, scompare per alcuni episodi salvo poi ritornare dopo la battaglia di Endor. Nelle ultime battute di Rebels, vediamo Ahsoka partire insieme a Sabine Wren alla volta dello spazio sconosciuto alla ricerca di Ezra Bridger, scomparso da tempo dopo essere saltato nell'iperspazio.



Secondo la timeline ufficiale di Star Wars, The Mandalorian si svolge circa cinque anni dopo la scena della partenza, il ché significa che Ahsoka potrebbe ancora essere alla ricerca del cavaliere Jedi ed è possible che incontrino The Child (aka baby Yoda) e Din Djarin (Pedro Pascal) nel bel mezzo della loro missione. Alternativamente, è possibile che al momento del fatico incontro Ahsoka si sia già separata da Sabine e in quel caso resterebbe da appurare se la ragione sia il successo o il fallimento della ricerca di Ezra.

Tutte queste ipotesi, se sommate alla concreta possibilità che Sabine Wren appaia in The Mandalorian, renderebbero più che plausibile la teoria e costituirebbero un ingegnoso stratagemma per intrecciare le storie di personaggi così diversi. Altra possibilità che si fa strada tra i fan è che Ahsoka e baby Yoda siano legati in qualche modo, ma purtroppo dovremo aspettare il prossimo ottobre per scoprire la verità.