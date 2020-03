Ahsoka Tano torna in azione nel novo trailer di Star Wars: The Clone Wars

Mancano solo sette giorni all'arrivo di Disney+ in Italia e con la nuova piattaforma, appena in tempo, potremo vedere anche la stagione conclusiva di Star Wars: The Clone Wars. Per preparare i sui fan George Lucas ha appena distribuito un emozionante trailer con protagonista Ahsoka Tano.

La serie animata creata da Dave Filoni, e fortemente influenzata dal creatore del franchise, debutterà oltreoceano il venerdì 21 febbraio e arriverà da noi il lunedì successivo insieme alla piattaforma streaming, cui potete ancora iscrivervi ad un prezzo ridotto.

La settima ed ultima stagione sarò composta di 12 episodi, che saranno distribuiti al ritmo di uno la settimana e con essi vedremo chiudersi le vicende che intervallano L'attacco dei Cloni e la Vendetta dei Sith.

Insieme ad Anakin Skywalker (Matt Lanter) tornerà anche la sua allieva Ahsoka Tano (Ashley Eckstein), che, salvo qualche rara apparizione, non si era più vista dopo la fine della quinta stagione, trasmessa nel lontano 2013.

Nelle prime scene del trailer la vediamo fare i conti con il suo passato e accennare alle "complicate" avventure che l'anno portata lontano dall'ordine dei Jedi: adesso vive da fuggitiva con alcune compagne e sembra che qualcosa di grosso sia alle porte per spingerla ad uscire nuovamente allo scoperto: "Un eroe sta per tornare. E la battaglia continua."

Nei precedenti character teaser avevamo visto in azione anche Obi-Wan e Mace Windu ed anche Anakin: tutti dovranno fare i conti col loro passato e prepararsi al futuro, perché il destino dell'universo (espanso) dipende da loro.

The Clone Wars sarà disponibile in Italia dal prossimo 24 marzo, giorno in cui finalmente anche noi potremo usufruire di Disney+.