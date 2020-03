Dopo Ahsoka Tano, vedremo anche Ezra Bridger in The Mandalorian 2?

Rosario Dawson interpreterà Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian, la conferma è arrivata anche da Deadline, e per questo molti stanno iniziando a domandarsi se nei nuovi episodi della serie Disney+ ci sarà spazio per altri personaggi provenienti da Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels.

Senza svelare troppi dettagli sulla trama delle serie animate, che a breve saranno interamente disponibili su Disney+, Comicbook.com fa notare che con l'aggiunta della Jedi The Mandalorian 2 potrebbe vedere il debutto di alcuni personaggi ad essa legati come Ezra Bridger, il Padawan di Kanan Jarrus.

D'altro Dave Filoni, creatore e regista di Rebels e The Clone Wars, oltre ad aver diretto alcuni episodi di The Mandalorian figura anche come produttore esecutivo e sceneggiatore della serie live-action, potrebbe dunque aver lavorato a stretto contatto con Jon Favreau per portare alcuni dei personaggi più iconici dei suoi show (come la stessa Ahsoka Tano) nella serie Disney+.

Nonostante le riprese della seconda stagione di The Mandalorian siano terminate prima dell'emergenza Coronavirus, al momento non è stato rivelato alcun dettaglio sulla trama delle nuove avventure di Mando e Baby Yoda, e dunque è ancora presto per capire quale sarà il ruolo della new entry nel proseguo della serie.

Voi cosa ne pensate? Quali personaggi di Rebels e The Clone Wars vorreste vedere in versione live-action? Fatecelo sapere nei commenti. Disney+, lo ricordiamo, debutterà in Italia il 24 marzo.