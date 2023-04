Ahsoka, il teaser trailer ci svela la data d'uscita! Confermata la seconda stagione

Che l'universo di Star Wars puntasse moltissimo su Ahsoka Tano per il futuro non è mai stato un mistero: il personaggio apparso per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars è uno dei più carismatici mai partoriti dalla mente di Dave Filoni, ragion per cui non suonano come una grossa sorpresa le voci giunte dallo Star Wars Celebration 2023.

L'evento che si sta tenendo a Londra in queste ore, e al quale noi di Everyeye siamo ovviamente presenti, ha visto infatti prima di tutto l'esordio in anteprima del teaser della serie con Rosario Dawson, ma soprattutto l'ufficialità di una seconda stagione della quale, finora, non si era mai parlato in termini troppo concreti: un segnale deciso, dunque, della volontà di puntare sulla nostra jedi al di là di qualunque accoglienza dovesse esser riservata allo show.

La notizia più importante, al momento, è comunque quella che riguarda la data d'uscita della serie: stando a quanto rivelato da Kathleen Kennedy e soci allo Star Wars Celebration, Ahsoka farà infatti il suo esordio su Disney+ il prossimo agosto! Tra pochi mesi, dunque, potremo tornare in giro per lo spazio con l'ex-padawan di Anakin Skywalker. Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! In rete, intanto, girano già i primi rumor sul finale di Ahsoka.