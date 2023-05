Ahsoka: Temuera Morrison comparirà nel ruolo del Capitano Rex nella serie Star Wars

Secondo quanto riportato da One Take News, Temuera Morrison interpreterà il ruolo del Capitano Rex nella serie Ahsoka, con protagonista il personaggio interpretato da Rosario Dawson. Morrison esordirà nei panni del personaggio anche se non è stato rivelato se apparirà nel presente dello show o in alcune sequenze flashback ambientate nel passato.

Non è stato specificato nemmeno se Morrison impersonerà altri Cloni nello show o farà capolino anche nei panni di Boba Fett, dato che la serie con Rosario Dawson è ambientata nella stessa linea temporale di The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Di recente, Robert Rodriguez ha parlato di una Stagione 2 per The Book of Boba Fett.

Il Capitano Rex, noto anche come CT-7567, è un personaggio molto amato dai fan che ha fatto il suo debutto nel 2008 in The Clone Wars. È stato il primo comandante di Anakin Skywalker, con una delle migliori truppe dell'intero Esercito dei Cloni, amico di molti Jedi, soprattutto di Ahsoka Tano, e Rex è stato uno dei pochi Cloni a non eseguire l'Ordine 66, poiché gli era stato rimosso il chip inibitore. Rex è diventato rapidamente uno dei personaggi preferiti dai fan, perché abbiamo imparato a conoscerlo meglio e perché gli è stato dato un maggior sviluppo caratteriale rispetto a tutti gli altri cloni.

Rex è apparso nuovamente in Star Wars: Rebels, ma più vecchio e più grassoccio, nonché in The Bad Batch e Tales of the Jedi. I fan hanno anche ipotizzato che durante Il ritorno dello Jedi, un membro delle truppe ribelli su Endor fosse Rex. Tuttavia, la notizia non è ancora stata confermata. In tutte le sue apparizioni Dee Bradley Baker ha doppiato il personaggio. L'apparizione di Rex in Ahsoka sancirà il debutto del personaggio in live action e la prima volta di Morrison nel ruolo del personaggio.

Di recente è stato diffuso il primo trailer di Ahsoka, serie che nasce da un'idea del pupillo di George Lucas, Dave Filoni, che ha creato Rex, insieme a The Clone Wars e Rebels. Filoni ha anche scritto tutti gli episodi e, secondo le fonti, ha diretto almeno due episodi della serie.

Le fonti dicono anche che i dirigenti della Lucasfilm sono rimasti assolutamente sbalorditi dai primi montaggi della serie e che è stata una delle ragioni principali per cui Filoni ha ottenuto la regia di un film di Star Wars. Jon Favreau produce insieme a Filoni e questa serie fa parte del MandoVerse.

Ahsoka debutterà su Disney+ ad agosto.