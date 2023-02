Ahsoka: una nuova teoria collega i personaggi di Rosario Dawson e Jude Law!

Questo 2023 sarà un anno particolarmente intenso per l'universo di Star Wars su Disney+. Dopo l'esordio il 1° marzo prossimo di The Mandalorian con la sua terza stagione, sono previste anche la serie su Ahsoka e Skeleton Crew, definita come I Goonies della galassia lontana lontana. Ora una nuova teoria collegherebbe Jude Law a Rosario Dawson.

La Lucasfilm sta ancora mantenendo il riserbo sull'identità del personaggio di Law, il che ha naturalmente portato a intense speculazioni sul fatto che interpreterà una figura già nota nella galassia di Star Wars.

Skeleton Crew è ambientato nella stessa epoca di The Mandalorian, ovvero cinque anni dopo Il ritorno dello Jedi, quindi l'attore potrebbe facilmente interpretare una versione live-action di un personaggio già apparso ad esempio in Star Wars: The Clone Wars. Se così fosse, sarebbe interessante vederlo nei panni di Lux Bonteri, figlio di un senatore separatista e interesse sentimentale di Ahsoka Tano, altro personaggio chiave di quest'epoca che avrà appunto una serie live-action tutta per sé dopo aver esordito nel corso della seconda stagione di The Mandalorian.

Figlio di Mina Bonteri, Lux Bonteri ha seguito le orme della madre diventando senatore di Onderon. Tuttavia, le turbolenze politiche delle Guerre dei Cloni e la guerra civile planetaria causata dal desiderio di neutralità di Onderon hanno visto Lux unirsi ai combattenti per la libertà di Saw Gerrera, insieme a Steela, sorella di Saw. Insieme, con l'aiuto dei Jedi, lottarono per respingere l'influenza dei Separatisti che avevano sostituito il re di quel mondo con un loro fantoccio. Durante le Guerre dei Cloni, Lux ha avuto diverse interazioni con l'apprendista di Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, e ha anche affrontato una fase più oscura in cui lo abbiamo visto unirsi alla Guardia della Morte mandaloriana in cerca di vendetta contro il Conte Dooku dopo l'assassinio di sua madre.

Dopo le Guerre dei Cloni e l'ascesa dell'Impero, Lux è rimasto con i partigiani di Saw Gerrera che avevano iniziato a combattere il regime imperiale e la sua oppressione. Dopo la morte di Gerrera, avvenuta in Rogue One: A Star Wars Story, è diventato uno dei leader principali di un gruppo di fuorilegge noto come i Sognatori. Attualmente, il destino di Bonteri è sconosciuto dopo che i Sognatori sono stati presi di mira dall'Impero nel romanzo Battlefront II: Inferno Squad di Christie Golden, anche se è stato confermato che è sopravvissuto all'infiltrazione del gruppo da parte delle forze speciali imperiali.

Per questo motivo c'è la possibilità che possa apparire di nuovo nell'era post-Ritorno dello Jedi, e chissà se si tratterà proprio del personaggio misterioso interpretato da Jude Law in Skeleton Crew. Mentre alcune sequenze di Skeleton Crew sono state inserite nello spot Disney+ sulle serie in arrivo nel 2023, recentemente è emerso qualche dettaglio sulla possibile data d'uscita di Ahsoka.