Ahsoka, una nuova teoria spiega l'inquietante esercito di Thrawn?

Ahsoka ha introdotto Ezra Bridger come personaggio nel nuovo episodio della serie. Il ritorno del ragazzo e del Grand’ammiraglio Thrawn ha scatenato un gran numero di speculazioni e teorie, e una di queste prova a spiegare perché il Grand’ammiraglio comanda un esercito di Stormtrooper non morti.

Due domande sono sorte dopo il nuovo episodio della serie TV Disney+, perché Ezra Bridger non è stato perseguitato da Thrawn anche dopo il loro arrivo su Peridia? E Perché quest’ultimo guida un esercito di non morti? Una teoria dei fan sembra avere la risposta adatta ad entrambi i quesiti.

Sul social X, diversi fan hanno postato dei frame dell’episodio che ritraggono Ezra Bridger con delle “medagliette da cani” al collo: “È vero che la cotta di maglia di Ezra è fatta di piastrine degli Stormtrooper in #Ahsoka?”, “Thrawn: "Il nostro numero è diminuito". Ezra: [indossa una camicia di cotta di maglia fatta di piastrine degli Stormtrooper ]”, “Ezra indossa piastrine come trofei? Qualcuno sembra voler suggerire questo. Non so se sia molto adatto allo stile di un Jedi. D'altra parte, quale sarebbe lo stile di un Jedi al giorno d'oggi? Sembra che le regole non valgano assolutamente più nulla.”

La teoria sostiene che Ezra abbia posto quelle piastrine al collo per dimostrare di essere in grado di uccidere degli Stormtrooper e proteggere sé stesso, e questo indicherebbe chi ha ucciso i soldati che adesso sono sotto il comando del Grand’ammiraglio Thrawn. Ma non solo Thrawn, anche un nuovo villain su Peridia potrebbe essere introdotto in Ahsoka.