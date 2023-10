Ahsoka e The Mandalorian, quanti anni mancano agli eventi di Star Wars - Episodio 7?

Mettiamoci l'anima in pace, detrattori e non: la trilogia sequel di Star Wars è a tutti gli effetti canonica, e come tale deve trovare un suo posto nella timeline del franchise anche (e forse soprattutto) in relazione alle serie che in questi ultimi anni ne stanno espandendo la portata, come The Mandalorian e Ahsoka.

La serie nella quale abbiamo visto il fantasma della Forza di Anakin condivide infatti con quella sulle avventure di Din Djarin e Grogu lo stesso slot temporale, e funge da importantissimo ponte tra la trilogia classica e quella che, invece, ci ha presentato Kylo Ren, Rey e l'ancora misterioso Primo Ordine.

Ma in che posizione si collocano dal punto di vista temporale i due show di cui sopra rispetto, appunto, alla trilogia sequel? La risposta è chiara: secondo le fonti ufficiali, Ahsoka è ambientata circa 5 anni dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi (ovvero 30 anni dopo The Clone Wars, vero punto di riferimento della serie) e in contemporanea con la terza stagione di The Mandalorian, ovvero circa 30 anni prima de Il Risveglio della Forza.

È più che plausibile, dunque, che la probabile seconda stagione di Ahsoka e o le prossime avventure del mandaloriano ci guidino verso l'ascesa di Snoke, di Kylo Ren e del Primo Ordine, coprendo quei buchi che la trilogia sequel non si è mai davvero preoccupata di colmare. Pensate che anche i detrattori finiranno per rivalutarla, a quel punto? Ai posteri l'ardua sentenza!