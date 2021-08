Ahsoka, Tiya Sircar ringrazia i fan che la vorrebbero vedere nei panni di Sabine Wren

La produzione della serie tv Star Wars: Ahsoka continua e secondo le ultime voci Lucasfilm sarebbe alla ricerca di un'attrice per portare il personaggio di Sabine Wren in live-action, i fan ovviamente vorrebbero che il ruolo andasse a Tiya Sircar che ha doppiato Sabine in Star Wars Rebels.

Secondo i rumors Sabine sarà un importante personaggio di supporto nella prossima serie Star Wars: Ahsoka in arrivo su Disney+ incentrata su Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawnson, e lo show sarà in gran parte un sequel di Star Wars Rebels, riprendendo dal finale di quella serie animata.

Naturalmente, la notizia che Lucasfilm sta cercando un'attrice per interpretare Sabine Wren ha entusiasmato i fan di vecchia data della serie animata Star Wars Rebels e molti vorrebbero che la sua doppiatrice, Tiya Sircar, riprenda il ruolo in live-action.



I social quindi sono stati invasi da messaggi di supporto e petizioni perché ciò avvenga, come potete vedere nei tweet in calce alla notizia, e Sircar ha ringraziato il pubblico con un tweet:



"Ragazzi onestamente siete i migliori. Volevo solo fare un salto qui per dirti che ho visto tutti i tuoi dolci tweet, meme, hashtag e richieste di petizioni e amici, sapete davvero come far sentire amata una ragazza. Grazie VI AMO" ha scritto Sircar.

Pare che il ruolo di Sabine Wren non sia stato accora assegnato, l'attrice Katie Sackhoff ha ripreso il suo personaggio di Bo Katan Kryze da serie animate come Clone Wars e Rebels nella serie live-action The Mandalorian; Ashley Eckstein non è stata così fortunata.



I fan di Star Wars avevano scelto Rosario Dawson come Ahsoka, il che probabilmente ha contribuito al suo casting, chissà se questa ondata di affetto e di supporto porterà Lucasfilm ad affidare il ruolo a Sircar.



Intanto Rosario Dawson potrebbe aver confermato l'arrivo di alcuni importanti membri nel cast di Ahsoka, mentre i lavori continuano vi terremo aggiornati sulle prossime scelte di casting di Lucasfilm.