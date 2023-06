Ahsoka: il nuovo trailer è tutto ciò che i fan di Star Wars stavano aspettando

Oltre alla conferma della data di uscita ufficiale di Ahsoka, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha pubblicato su YouTube un nuovo trailer per l'attesissima serie tv ambientata nel mondo di Star Wars.

Disponibile all'interno dell'articolo, il nuovo trailer di Ahsoka è tutto ciò che i fan di Star Wars stavano aspettando, tra volti noti dell'animazione trasposti in live-action, Jedi, combattimenti con le spade laser e il temibile Grand'ammiraglio Thrawn.

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Star Wars: Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. Oltre al ritorno di Rosario Dawson nei panni della protagonista, la nuova serie del franchise targato Lucasfilm è interpretata anche da Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren e Mary Elizabeth Winstead in quello di Hera Syndulla, oltre a Ray Stevenson nei panni di Baylan Skoll, Ivanna Sakhno in quelli Shin Hati, Diana Lee Inosanto in quelli di Morgan Elsbeth, David Tennant nel ruolo di Huyang, Lars Mikkelsen Neil ruolo del Grand’ammiraglio Thrawn ed Eman Esfandi in quello di Ezra Bridger. Inoltre, la star di Boba Fett Temuera Morrison comparirà come Capitano Rex.

La serie è scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è co-produttrice esecutiva. Ahsoka di Lucasfilm debutterà il 23 agosto, come sempre in esclusiva su Disney+.