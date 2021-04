Ahsoka, trovano conferma i rumor sulla trama dello show con Rosario Dawson?

I fan ne hanno chiesto a gran voce il ritorno in maniera così insistente e costante che Disney non ha potuto ignorarli: Ahsoka Tano è finalmente uscita dai confini delle serie animate dell'universo di Star Wars e, come tutti ormai saprete, è pronta a conquistare anche la fascia live-action del popolarissimo franchise.

Dopo la sua acclamatissima apparizione in The Mandalorian, dunque, l'ex-allieva di Anakin Skywalker è pronta a tornare con una serie tutta sua di cui, con il passare del tempo, cominciamo a conoscere dettagli sempre più numerosi: già nelle scorse settimane, ad esempio, erano circolate voci piuttosto insistenti sulla trama di Ahsoka.

Voci che sembrerebbero ora trovare conferma in alcuni rumor che circolano in maniera sempre più pressante: secondo le ultime voci, dunque, nel nuovo show Disney+ Ahsoka sarebbe alla ricerca del Grand'Ammiraglio Thrawn, allo scopo di rintracciare il jedi scomparso Ezra Bridger. Una soluzione, insomma, che porterebbe la serie con Rosario Dawson a collegarsi in maniera piuttosto diretta al finale di Star Wars Rebels.

Resta da vedere, naturalmente, se i rumor in questione si riveleranno fondati! Voi, comunque, fateci sapere nei commenti quali sono le vostre impressioni su questo nuovo show dell'universo di Star Wars, nel quale secondo alcuni potremmo addirittura rivedere Darth Vader.