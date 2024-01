Ahsoka: dopo l'ufficialità una concept-art anticipa la seconda stagione

È un momento d'oro per i fan di Star Wars: dopo l'annuncio del nuovo film "The Mandalorian & Grogu", è arrivata l'ufficialità della seconda stagione di Ahsoka, con al timone il fidato Dave Filoni.

La serie incentrata sulle vicende dell'iconica ex Jedi interpretata magistralmente da Rosario Dawson ha riscosso notevole successo, raccogliendo pareri entusiasti della critica e collezionando vere e proprie dichiarazioni d'amore da parte degli spettatori.

I risvolti conclusivi della prima stagione, tuttavia, lasciavano ampiamente le porte aperte per il naturale proseguimento della narrazione, con Baylan Skoll intento a scrutare, all'orizzonte, le statue degli Dei di Mortis sul pianeta Peridea.

Ebbene, sui canali social di Star Wars è stato reso pubblico il primo artwork ufficiale dei nuovi episodi in sviluppo: si tratta di un'illustrazione in bianco e nero, tanto immediata quanto efficace, raffigurante la nostra protagonista Ahsoka in piedi sul dito indice della statua del Padre, divinità che insieme alla Figlia e al Figlio compone la triade simbolo dei tre aspetti della Forza: l’equilibrio, il lato chiaro e il lato oscuro. A rendere ancora più intrigante il tutto, la criptica frase: "La storia continua...".

A questo punto, la domanda sorge spontanea: quali pieghe prenderanno le vicende? Quali sono i piani di Thrawn dopo Ahsoka? Attualmente, tutto è avvolto in un fitto alone di mistero, ma una cosa è certa: lo show è in buone mani. Non ci resta, pertanto, che attendere ulteriori novità ed aggiornamenti in merito al progetto.