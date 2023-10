Ahsoka, far usare la Forza a Sabine è stata una buona scelta?

Una delle componenti più interessanti affrontate da Ahsoka è stata la sua concezione della Forza, soprattutto se consideriamo che i personaggi principali, Ahsoka Tano in primis, sono soggetti che non ne impartiscono una lezione tradizionale, essendo al di là del sistema binario Jedi/Sith. Quindi far usare la Forza a Sabine è stata la mossa giusta?

Cosa succede a coloro che occupano uno spazio al di fuori della netta distinzione tra Jedi e Sith? La protagonista Ahsoka Tano (Rosario Dawson) è famosa per essersi liberata dei difetti restrittivi dell'Ordine e per aver esemplificato gli ideali più puri dei Jedi. Baylan Skoll (Ray Stevenson) e Shin Hati (Ivanna Sakhno) non sono "Jedi", ma non sono nemmeno vincolati alle regole dei Sith. Poi c'è Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), una mandaloriana che non ha mostrato alcuna attitudine alla Forza durante la sua partecipazione a Star Wars Rebels, ma che ha impugnato comunque una spada laser.

Essendo un personaggio esistente non legato personalmente alla cultura Jedi, Sabine aveva il maggior potenziale: si stava allenando per diventare un nuovo tipo di Jedi, privo di abilità nella Forza ma che praticava l'altruismo? Era, come Ahsoka, una Jedi in teoria ma non di nome, qualcosa di completamente nuovo e quindi un'espansione del mito di Star Wars? La risposta non è così semplice né così complicata come poteva essere. Il finale di Ahsoka ha risolto la storia di Sabine prendendo la strada più facile, meno interessante e molto meno gratificante.

La seconda serie animata di Dave Filoni, Star Wars Rebels, non ha mai indicato che Sabine fosse sensibile alla Forza. Ha imparato a maneggiare correttamente la Darksaber, un'arma impegnativa e antica, grazie agli insegnamenti Jedi di Kanan. Ma Kanan ha capito la verità che l'Ordine aveva perso di vista: la Forza si muove attraverso ogni creatura vivente. Non è necessario essere un Jedi per conoscere, ascoltare e rispettare la Forza.

L'evoluzione di Sabine ha riguardato prima di tutto il carattere e poi la tradizione. La Darksaber ha aiutato Sabine a riconciliarsi con il suo passato traumatico e a scoprire una stabilità emotiva. Se la Forza è una questione di equilibrio, allora tutto ciò che tocca ha bisogno di equilibrio, Jedi o meno. E sebbene la Darksaber sia stata forgiata dai primi Jedi mandaloriani, l'arma non è esclusiva degli utilizzatori della Forza; la sciabola si sintonizza semplicemente con chi la usa.

È possibile che Sabine avesse una sensibilità alla Forza latente, ma che se ne sia resa conto solo in età avanzata - cosa che il finale di Ahsoka ha confermato, anche se indirettamente. I problemi sorgono quando questo sviluppo non solo non è in linea con il passato di Sabine, ma non è nemmeno interessante come le alternative. Su queste pagine la nostra recensione di Ahsoka.

Una Sabine la cui rabbia naturale si è trasformata in moderazione potrebbe sconfiggere qualsiasi avversario. Già nell'Episodio 4, aveva sconfitto Shin Hati dopo che Shin aveva deriso Sabine perché "non aveva alcun potere". Sabine ha il potere. Solo che è di un tipo diverso. Ci viene detto che Sabine rientra nel lignaggio Jedi "non tradizionale" di Ahsoka, solo che la serie si rimangia le sue idee migliori. Dare a Sabine le abilità di Forza di un Jedi taglia le gambe all'idea più originale della serie.

È la solita storia, raccontata senza un intento chiaro o un'indicazione adeguata.