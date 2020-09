Aidan Gallagher: chi è lo straordinario attore di Cinque in The Umbrella Academy

Se The Umbrella Academy continua il suo successo su Netflix, il merito è anche di uno straordinario cast messo a disposizione di Steve Blackman, showrunner della serie. E non si tratta solo della famosissima Ellen Page, anzi: uno degli attori più amati è il giovanissimo Aidan Gallagher, interprete di Numero Cinque Hargreeves.

Ma chi è Aidan Gallagher, e qual è la sua carriera? Scopriamolo insieme.

L'attore nasce il 18 settembre del 2003. Figlio unico, inizia la sua carriera giovanissimo, recitando nientemeno che nella pluripremiata sitcom Modern Family. Gallagher prende parte all'episodio diciotto della quarta stagione della serie, Educazione Domestica, nei panni di uno dei compagni di Lily (Aubrey Anderson-Emmons), bullizzato come lei da uno dei bambini della scuola.

Il primo ruolo importante però avviene nel prendere parte alla serie TV Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, nei panni di Nicholas "Nicky" Harper. Grazie alla serie targata Nickelodeon, Gallagher otterrà ben due nominations ai Kids Choice Awards nel 2016 e nel 2017, senza mai portarsi a casa tuttavia il premio. Dal 2019 è protagonista della serie The Umbrella Academy, nei panni di Numero Cinque Hargreeves.

All'infuori della carriera d'attore, Aiden, seppur molto giovane, è già un importante attivista: vegano, si è più volte dichiarato interessato ai problemi ambientali e alle tematiche di tutela della natura, come dimostrano i tantissimi post sui suoi social, tra cui Instagram (come testimonia uno dei tanti post che trovate in calce alla notizia). La sua influenza è talmente grande che nel 2018 viene nominato, solamente a 14 anni, Ambasciatore di buona volontà per le Nazioni Unite, andando a rappresentare il Nord America.

Oltre alle doti di recitazione, Aidan è inoltre un ottimo musicista: suona chitarra e piano, e canta, con ottimi risultati. Ha pubblicato diverse canzoni e la sua cover di Cancer dei My Chemical Romance ha ottenuto degli ottimi risultati sul suo canale YouTube. La curiosità è che Gerard Way, il cantante dei MCR, è l'ideatore del fumetto The Umbrella Academy da cui la serie è stata adattata.

In attesa di tornare sul set per la prossima stagione, vi ricordiamo che qui potrete trovare la nostra recensione di The Umbrella Academy. La serie è attualmente in streaming su Netflix con le sue prime due stagioni.