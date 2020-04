Aidan Turner: chi è il protagonista della fiction Leonardo

Dopo il trailer di Leonardo, vi presentiamo Aiden Turner, il protagonista della prossima fiction prodotta dalla Rai dedicata al genio toscano, insieme a lui saranno presenti Giancarlo Giannini e Matilda De Angelis.

Nel corso del 2021 andranno in onda le puntate di Leonardo, serie TV che ci farà conoscere la vita del famoso artista e uomo rinascimentale. Nel difficile compito di interprete il protagonista troviamo Aiden Turner, attore che è riuscito a raggiungere un discreto successo, partecipando a produzioni quali "Shadowhunter", "Dieci Piccoli Indiani", mentre il suo ruolo più famoso è stato quello di Kili, personaggio presente nella trilogia de "Lo Hobbit", trasposizione cinematografica dell'opera di J.R.R. Tolkien.

Questa sarà la prima occasione per Aiden Turner di mostrare le sue doti da protagonista, siamo sicuri che l'attore riuscirà a dare la giusta enfasi ad uno personaggi più famosi ed importanti della storia. Lo show è stato creato da Frank Spotniz, famoso per aver prodotto "The X-Files" e "The Man in the High Castle", insieme a Steve Thompson, mentre la produzione è stata affidata a Rai Fiction e Big Light Production. Se cercate altre informazioni riguardo la serie, vi segnaliamo l'annuncio dello show Leonardo Da Vinci, in cui sono presenti i nomi e le parti di altri attori che faranno la loro comparsa nella prima stagione.