AJ Styles, la star della WWE positiva al Coronavirus

La pandemia di Cororavirus che ha drammaticamente caratterizzato il 2020, come sappiamo, non ha risparmiato nemmeno il mondo del wrestling. Lo scorso giugno una serie di casi positivi al Performance Center di Orlando ha mandato nel panico la WWE, e già in precedenza molti show erano stati registrati senza pubblico, per le misure di sicurezza.

Oltre a tecnici e addetti ai lavori, ci sono stati casi di Covid-19 anche tra gli stessi wrestler, anche se non sempre sono stati fatti nomi. Quello che si apprende ora è che anche AJ Styles, uno dei personaggi più noti della WWE, è risultato positivo al Coronavirus nelle scorse settimane.

Lo ha rivelato lo stesso wrestler nel corso di una diretta su Twitch, in cui ha spiegato: "Anch'io sono risultato positivo un paio di settimane fa, forse addirittura un mese fa. Comprendo tutti coloro che stanno soffrendo per questo al momento, ma devo ammettere che, da parte mia, non ne ho sofferto parecchio. Spero che The Rock, la sua famiglia, tutti siano al sicuro e che ci si prenda cura di loro. Spero che non ci siano troppi sintomi negativi nelle persone affette, perché so quanto possa essere terribile e quanto non sia bello per nessuno."

AJ Styles, che ha recentemente vinto il torneao SmackDown, ha citato nel suo discorso Dwayne Johnson, dal momento che anche The Rock ha confessato di aver avuto il Coronavirus, insieme alla sua famiglia.