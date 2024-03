Akira Toriyama, 5 opere per omaggiare il creatore di Dragon Ball

Si è spento Akira Toriyama: uno dei più celebri e influenti mangaka giapponesi lascia un'eredità inestimabile, che va ben oltre il suo lavoro più noto, Dragon Ball. In questo articolo vi consigliamo 5 opere cinematografiche e televisive da recuperare per celebrare una delle menti più originali e creative di sempre.

Il manga Dr. Slump nasce nel 1980 e Toriyama vi si dedicò per quattro anni, fino all’invenzione di Dragon Ball. Il racconto delle peripezie dello scienziato Slump e della piccola Arale, robot uguale in tutto e per tutto ad una vera bambina, ebbe un tale successo da diventare una serie televisiva animata, composta da 243 episodi. Dr. Slump & Arale fu trasmessa in Giappone tra il 1981 e il 1986, per approdare in Italia nel 1983, soltanto con le prime 51 puntate. Da non confondere con il titolo appena citato, c’è What a Mess Slump & Arale, remake in 74 puntate della serie originale trasmesso in Giappone nel 1997. La serie arrivò in Italia soltanto nel 2001.

Importantissimo fu anche il contributo di Toriyama al mondo videoludico in qualità di character designer. Tra i suoi lavori più noti Dragon Quest, che dalla sua creazione nel 1985 fu seguito da innumerevoli sequel, spin-off e adattamenti anime. Toriyama ha contribuito alla realizzazione del manga Dragon Quest: The Adventure of Dai, ambientato nello stesso universo del videogioco. Nel 2020 è stata realizzata una serie anime omonima, che in Italia è stata pubblicata su Crunchyroll in versione sottotitolata. Altra celebre opera dell’artista è Sand Land, manga in 14 episodi pubblicato nel 2020. Ambientata nel futuro, ha come protagonisti il principe dei demoni Belzebubù, il ladro Shif e lo sceriffo Rao. Oltre ad un film uscito nel 2023, il manga ha ispirato la serie animata omonima: l’arrivo di Sand Land su Disney+ è atteso per il 2024.

Infine, non tutti sapranno che Akira Toriyama e Jackie Chan erano accomunati da un grande sentimento di stima reciproca. Per questo motivo, vale certamente la pena concludere questo articolo citando Drunken Master: il film del 1978 diretto da Yuen Woo-ping con protagonista Jackie Chan è una delle opere che ispirarono maggiormente Dragon Ball.