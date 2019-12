Akiva Goldsman chiarisce che Star Trek: Picard non è un sequel di The Next Generation

Nonostante il titolo e il ritorno di Patrick Stewart nei panni di Jean-Luc Picard nell'attesissima Star Trek: Picard si riferiscano all'amatissimo personaggio di Star Trek: The Next Generation, stando alle parole del produttore della serie Akiva Goldsman, il nuovo progetto targato CBS non è un sequel del vecchio show del franchise.

Compariranno anche volti noti della mitica serie fantascientifica degli anni '80 e '90, ma non è in alcun modo un sequel di quegli eventi o dedicato a quei personaggi. Parlando infatti con Hollywood Outbreak, il produttore ha rivelato: "Beh, l'intento principale era proprio quello di non fare chiaramente un sequel di The Next Generation. Credo che tonalmente sia un po' un ibrido. Ovviamente, come vedrete - almeno spero - avrà un ritmo più compassato, delicato e anche lirico. È certamente un progetto molto più dedicato al personaggio che non al mondo di Star Trek".



Continua: "Assume anche la stessa valenza delle altre serie di Star Trek, da quella Originale a Discovery, presentandosi come una speranza nel futuro che è in molti modi differenti migliore del mondo in cui viviamo oggi. È dunque a suo modo simile ma un nuovo tipo di spettacolo del franchise, realizzato da tante persone che hanno amato le precedenti serie della saga".



Star Trek: Picard guidata come showrunner e scritta dal Premio Pulitzer Michael Chabon andrà in onda sulla CBS e poi su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 23 gennaio 2020.