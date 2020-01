Per Al Pacino la caccia inizia: nessun nazista è al sicuro nel nuovo trailer di di Hunters

"Al Pacino, Logan Lerman e un nazista fanno un barbecue"... No, no è l'inizio di una barzelletta, ma il primo incontro dei protagonisti della nuova serie targata Amazon Prime Video. Nessun membro delle SS potrà sottrarsi a questa caccia senza quartiere. O almeno è quello che promette il nuovo trailer di Hunters.

Il trailer è stato appena distribuito dal canale ufficiale della piattaforma, ma se il precedente sneak peek ci aveva presentato i personaggi e la loro storia, quest'anteprima ci scaraventa nel bel mezzo della caccia.

In america è un giorno come un altro: i vicini si riuniscono per il barbecue del weekend, i figli giocano in piscina, c'è chi porta una torta, tutto sembra perfetto. Sembra.

A squarciare il silenzio l'urlo: "Nazisti!" ed ecco che Al Pacino e la sua squadra di cacciatori rispondono al grido d'aiuto: "È più grande di quello che tutti credono. Sono tra noi, si tengono in contato e hanno pronto un piano per attaccarci. È giunto il momento di entrare in azione."

Tra feroci interrogatori, complessi piani e le prime domande che iniziano a frullare in testa al pubblico (come hanno fatto i nazisti ad entrare in America?), il trailer anticipa azione e, presumibilmente, grandi colpi di scena: perché il rispettabile Biff Simpson (Dylan Baker) sembra affiliato coi criminali tedeschi? E, stando alla calca di fotografi che lo circonda, come ha fatto a diventare un personaggio pubblico, o forse un politico, così importante?

La serie originale Amazon debutterà il prossimo 21 febbraio e segnerà il ritorno di Al Pacino sul piccolo schermo, stavolta come non lo abbiamo mai visto.