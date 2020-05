Aladdin: ecco perché il Genio di Will Smith meriterebbe una serie di Disney+

Il live-action di Aladdin ha sbancato al botteghino, andando oltre le più rosee previsioni degli studios, tanto che per il film di Guy Ritchie è già stato annunciato un sequel, così come anche un insospettabile spin-off. Ma perchè, allora, non una serie dedicata al Genio di Will Smith?

Quando venne data la notizia di uno spin-off di Aladdin in lavorazione per Disney+, difficilmente pubblico, critica e francamente un po' chiunque, del business o meno, ha pensato che il protagonista sarebbe potuto essere lo stravagante Principe Anders (interpretato da Billy Magnussen), eppure è così che andata (non senza il conseguente backlash).

Tra tutti i possibili personaggi a disposizione, infatti, Anders era sicuramente in fondo alla lista dei papabili, capeggiata invece dai più iconici Jafar e, sicuramente, il Genio della Lampada.

Proprio quest'ultimo, il cui interprete Will Smith ha avuto il difficile compito di portarlo in scena dopo l'amato Robin Williams, è stato fin dai primi trailer e scatti promozionali oggetto di forti critiche da parte del web, che non lo riteneva abbastanza credibile o accettabile.

Ma che sia piaciuta o meno la sua interpretazione, Smith ha dimostrato di saper tenere banco e rendere suo il personaggio, attualizzandolo (poteva forse mancare l'impronta rap del Principe di Bel Air?) e, al tempo stesso, mostrando anche il suo lato più "ordinario" e umano (proprio in senso letterale, vista anche la sua storyline e il finale).

Per questi motivi, l'idea di un nuovo spin-off focalizzato sul suo personaggio, e più precisamente con richiami al suo passato, oltre che al tempo intercorso tra il film di Aladdin e il sequel, non sarebbe affatto malvagia... Ammesso e non concesso che sia effettivamente qualcosa a cui stia davvero pensando Disney come vorrebbero alcuni rumor (tanto più se si tratta di una serie tv).

E voi, cosa ne pensate? Vi è piaciuta l'interpretazione di Will Smith come Genio della Lampada in Aladdin? E guardereste una serie spin-off su di lui? Fateci sapere nei commenti.