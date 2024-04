Alan Ritchson: 'Jack Reacher è il James Bond americano, meno prevedibile e non misogino'

Dopo aver parlato del suo futuro nei panni di Jack Reacher, l'attore Alan Ritchson è tornato a discutere il famoso personaggio creato da Lee Child e protagonista dell'acclamata e popolare serie tv di Prime Video.

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, la star di Fast & Furious ha paragonato Jack Reacher a James Bond, definendolo l'eroe errante di Lee Child come la risposta americana alla celebre spia britannica di Ian Fleming. Inoltre, l'attore ha rivelato che, nonostante il suo amore per 007, trova James Bond "più prevedibile e misogino" rispetto a Reacher.

"È divertente, perché ho da sempre la sensazione che Reacher sia il James Bond americano", ha detto Alan Ritchson. "E non mi sono mai divertito così tanto a interpretare un personaggio. Adoro quei film 'bigger than life', i thriller d'azione esagerati, i film di spionaggio o quelli sulle rapine, ma credo che Bond, almeno per me personalmente - e so che la gente mi odierà per aver detto questo - sia un po' prevedibile. Sento che al giorno d'oggi sia un po' misogino e prevedibile. Al contrario, Reacher, per me, è un James Bond americano: la cosa che mi interessa è il fatto che spesso non è consapevole di quanto sia astuto: credo che abbiamo visto troppi film o troppe storie in cui i personaggi sanno di essere divertenti, intelligenti, molto bravi o capaci o invincibili".

Per altri contenuti scoprite quale sarà la trama di Reacher 3, prossima stagione della serie Prime Video.

Romanzo Criminale - Coll.Comp.St.1-2 ( Box 8 Dv) è uno dei più venduti oggi su