Alan Ritchson, non crederete mai quale sarà la sua prossima serie tv dopo Reacher

Alan Ritchson è uno di quelli attori che sembrano fatti appositamente per recitare in ruoli d'azione, in cui devono sempre compiere azioni eroiche e ad alto rischio. Questo lo sa anche lo stesso attore, che ha preso parte a produzioni come Fast X, e la serie Reacher. Tra l'altro avrebbe anche espresso interesse per il ruolo di Batman.

Ecco però che ora potrebbe tornare a lavorare ad un progetto a cui già prese parte diverso tempo fa, per ben tre stagioni di seguito. Stiamo parlando della serie Blue Montain State, che ora potrebbe avere un seguito.

Secondo quanto riportato da Deadline infatti, la star tornerà nei panni di Kevin Castle, sempre che le trattative in corso vadano a buon fine e che si riesca ad ottenere una casa di produzione interessata a riportare sul piccolo schermo lo show.

Si tratterebbe sicuramente di un buon modo per far conoscere anche un lato un po' meno da "action man", a tutti gli appassionati e sostenitori di Alan Ritchson. Oltre a ciò, non dobbiamo dimenticare che nel 2016 venne rilasciato anche un film tratto dalla serie, grazie ad una campagna su Kickstarter, quindi non è ancora detto che anche questa volta le cose non vadano a buon fine.

Voi che ne pensate? Conoscevate già questa produzione? In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione di Fast X.