Alan Ritchson passa a Netflix dopo Jack Reacher: sarà la star di War Machine

Il grande successo di Reacher ha spinto Prime Video ha rinnovato lo show con Alan Ritchson per una terza stagione ma l'incredibile performance dell'attore ha colpito persino Netflix che in un men che non si dica l'ha reso protagonista del suo nuovo film scifi.

Alan Ritchson sarà il protagonista di War Machine, nuova pellicola scritta e diretta da Patrick Hughes per Netflix e Lionsgate. Le informazioni sono ancora scarse ma trattandosi di un film di fantascienza non possiamo che aspettarci qualcosa che abbia a che fare con l'intelligenza artificiale o con forme di vita extraterrestri secondo quanto scritto nella sinossi: "Nelle ultime 24 ore del processo di selezione più duro del mondo, una squadra di Army Rangers incontra una minaccia oltre ogni immaginazione".

War Machine non è l'unico progetto di Ritchson per il 2024: la star di Reacher reciterà in Playdate, nuovo action-movie dal regista Luke Greenfield e affiancherà Henry Cavill in The Ministry of Ungentlemanly Warfarnel, pellicola sulla Seconda Guerra Mondiale firmata da Guy Ritchie. Non dimentichiamo, inoltre, che Ritchson tornerà nella terza stagione di Reacher adattamento televisivo della popolare saga di Lee Child: attualmente i nuovi episodi sono in lavorazione e le riprese dovrebbero terminare a breve debuttando così su Prime Video per gli ultimi mesi dell'anno.

