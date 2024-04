Per quanto tempo ancora Alan Ritchson sarà Reacher? La risposta dell'attore

In attesa di scoprire quale sarà la trama di Reacher 3, l'affetto del pubblico e le note di merito della critica rivolte alla serie non cessano di fioccare.

Senza dubbio, tra gli elementi più riusciti della serie spicca il protagonista Jack Reacher, interpretato dall'amato Alan Ritchson. Il connubio Reacher-Ritchson sembra avere il potenziale per essere annoverato tra i più iconici e riconoscibili nel mondo seriale, tanto che la collaborazione con Amazon alla serie tv si protrarrà il più possibile, come dichiarato dalla stessa Jennifer Salke, leader di Amazon e MGM Studios.

"Quando ho visto la sua audizione ero davvero elettrizzata. Aveva tutto: la statura, la scintilla negli gli occhi, l'intelligenza e la complessità del personaggio. Jack Reacher a volte è un personaggio di poche parole, ma hai sempre la sensazione che abbia qualcosa su cui agire. Ho sempre la sensazione che Alan come attore promani una vita interiore davvero ricca”.

E non è un segreto che la riconoscenza e la gratitudine siano reciproche Anche per Ritchson, infatti, si tratta del ruolo simbolo di una carriera: “Per me, Reacher è stata e sarà sempre una lotta per dimostrare di aver preso la decisione giusta. Penso sempre: "Come posso lavorare affinché li renda soddisfatti?". Ciò che mi ha preparato per Reacher sono state tutte le perdite che ho subito all’inizio", afferma la star, ammettendo come tale partnership abbia rappresentato una vera e propria svolta per la sua vita da attore.

“Avremo con noi Alan finché interpreterà Jack Reacher e non si vede la fine a tutto ciò", ha dichiarato con orgoglio Salke, mentre Ritchson ha aggiunto: "Devo al pubblico esplorare quanti più di questi libri il mio corpo permetterà, e lo devo alle persone che mi hanno dato una vera carriera”.

Insomma, quello tra Alan Ritchson e il ruolo di Jack Reacher sembra un vero e proprio matrimonio di lunga durata e per i fan del progetto non potrebbe esserci notizia migliore. Intanto, se vi mancano le avventure di Reacher, questo action movie di Netflix in puro stile Ritchson è quello che fa al caso vostro.

