Alan Ritchson rivela: 'Sono stato aggredito sessualmente da un famoso fotografo'

Dopo che Alan Ritchson ha rivelato di voler essere il cavaliere oscuro, l’attore ha raccontato un episodio spiacevole accadutogli durante un set fotografico.

L’attore protagonista della serie tv Amazon Prime Video “Reacher” ha confessato in un’intervista con The Hollywood reporter di esser stato “molestato” da un fotografo all’inizio della sua carriera. Queste le sue parole:

“Ero stato ingaggiato per un servizio fotografico da un fotografo molto famoso. Mi hanno mandato in una stanza d'albergo a fare dei nudi con la promessa che, se avessi fatto il servizio, mi avrebbe offerto una campagna molto redditizia per una rivista e una linea di abbigliamento", ha raccontato Alan Ritchson. "Sono stato aggredito sessualmente da quest'uomo. Ho lasciato l'industria ed è stato l'ultimo servizio fotografico che ho fatto. Quelle foto non sono mai state viste o pubblicate. È finita lì. Ho giurato di non farlo più e grazie a Dio la recitazione mi ha trovato proprio in quel momento, così sono riuscito a passare a una nuova carriera, ma ha lasciato delle cicatrici.

È un segreto ampiamente noto che, se si viene assunti per un lavoro, in pratica si viene ceduti a un fotografo per essere trafficati. Il numero di volte e di situazioni in cui mi sono trovato in ambienti orribili, dove l'abuso sessuale era l'obiettivo e la carota era lo stipendio che cercavi disperatamente per sopravvivere, non si contano su due mani. È successo molto spesso.”

Nel frattempo, Alan Ritchson è passato a Netflix per interpretare il protagonista in War Machine.

