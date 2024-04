Alan Ritchson, è scoppiata un'enorme polemica intorno alla star di Reacher: cosa è success

Scoppia la polemica attorno alla star della serie Tv Amazon Prime Video “Reacher”, legata a delle dichiarazioni fatte in passato dall’attore.

Alan Ritchson, nonostante i suoi numerosi ruoli in cui interpreta rappresentanti di polizia o uomini d’azione, aveva dichiarato in passato di essere a favore di maggiori controlli e limitazioni nei confronti delle forze dell’ordine americane, in particolare dopo l’omicidio di Breonna Taylor. Le parole usate dall’attore non sono andate giù a numerosi fan e soprattutto ai componenti delle forze di polizia. Il “National Fraternal Order of Police”, venuto a conoscenza dei commenti di Ritchson (che tornerà presto per una terza stagione di Reacher), ha pubblicato una foto dell'attore sulla sua pagina Instagram, definendolo un "inutile attore hollywoodiano" che sta "cercando di attirare l'attenzione a spese dei coraggiosi agenti di polizia".

La star di Reacher ha deciso di rispondere attraverso un post su Instagram alle dichiarazioni del gruppo: “Questo tipo di risposta emotivamente immatura è l'epitome di ciò che mi preoccupa delle forze dell'ordine oggi. Se questo è il modo in cui la dirigenza gestisce un disaccordo pacifico, come sarà la vita di coloro che non vedono le interazioni in strada? Come si forma il carattere di quegli agenti di polizia che si rivolgono alla dirigenza? Volete davvero che individui così facilmente irritabili, che fanno i bulli come scolaretti, abbiano una pistola e la protezione di un sindacato intoccabile? Io non lo voglio.”

